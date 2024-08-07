Paris 2024'te bugün hangi milli sporcular yarışacak? İşte günün programı!

Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:39

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:39

Türkiye'nin 18 spor dalında 102 sporcu ile yer aldığı 2024 Paris Olimpiyatları'nda günün programı belli oldu.

Olimpiyatların 12. gününde Türkiye adına yarışacak sporcuların programı şöyle:

08:30 Atletizm Ayşe Tekdal & Mazlum Demir (Maraton Yürüyüşü Karışık Takım)

11:05 Atletizm Alperen Acet (Erkekler Yüksek Atlama Eleme)

12:50 Atletizm Eda Tuğsuz (Kadınlar Cirit Atma Eleme)

15:20 Atletizm Necati Er (Erkekler Üç Adım Eleme)

20:05 Atletizm Berke Akçam (Erkekler 400m Engel Yarı Final)

12:30 Güreş Ali Cengiz (Grekoromen Stil 87kg)

12:30 Güreş Zeynep Yetgil (Kadınlar 53kg)

13:25 Tekvando Merve Dinçel Kavurat (Kadınlar 49kg)

13:03 Yelken Derin Atakan (Kadınlar Formula Kite 7-11. Yarış)

22:30 Boks Esra Yıldız Kahraman - Yu Ting Lin (Kadınlar 57kg Yarı Final)

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU GÜREŞTE BRONZ MADALYA KAZANDI

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde Türkiye'den sporcular, 5 spor dalında yarıştı. Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı yenerek bronz madalyaya ulaştı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 ile geçerek yarı final bileti aldı.

Boksta Buse Naz Çakıroğlu akşam seansında ringe çıktı ve kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükseldi. Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştı.

Türkiye adına 400m engelli koşu elemelerinde iki atlet yarışıyor.

Berke Akçam repesaj yarışında 48.72'lik derecesiyle serisini ilk sırada bitirerek yarı finale yükselmiş durumda.

Yasmani Copello Escobar da finale kalabilmek bir kez daha piste çıktı ama ısınma sırasında yaşadığı sorun nedeniyle repesaj yarışına çıkamadı.

ÖNCEKİ GÜNKÜ PROGRAMDA ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR

Atletizm'de Ersu Şaşma akşam seansında sırıkla yüksek atlama finalinde yarıştı. 5.85’i geçen 24 yaşındaki atlet 5.95’i geçemedi ve Olimpiyat‘ı beşinci olarak tamamladı. Bu Türkiye’nin Atletizm’deki beşinci Olimpiyat madalyası olarak tarihe geçti.

Sırıkla yüksek atlama dünya rekoru Armand Duplantis'e aitti. İsveçli Duplantis 6.10’luk atlayışı ile Olimpiyat rekoru kırdı. Duplantis rekor atlayışı sonrası Yusuf Dikeç’in viral olan atış pozisyonunu tekrarlar bir hareketle sevindi.

İsveçli yıldız son atlayışında da 6.25‘lük bir derece elde ederek kendisine ait dünya ve Olimpiyat rekorunu geliştirdi.

Gündüz seansında ise Artistik Cimnastik'te Ferhat Arıcan paralel bar finalinde yarıştı. Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye adına tarihe bir başarıya imza atarak aldığı bronzla bu alanda ilk madalyayı getiren Arıcan, Paris'teki mücadeleyi Olimpiyat beşincisi olarak bitirdi.

400 metre engelli koşu elemelerinde Berke Akçam ve Yasmani Copello Escobar piste çıktı. Akçam, 49.48'lik derecesiyle serisini 5., Yasmani Copello Escobar ise 50.72'lik derecesiyle serisini 8. sırada tamamladı. İki sporcu da yarı finale kalabilmek için yarın bir kez daha piste çıkacak.

TÜRK SPORCULAR ŞİMDİYE KADAR NASIL SONUÇLAR ALDI?

Milli boksör Hatice Akbaş kadınlar 54 kg yarı finalinde Güney Koreli rakibi Aeji Im'i mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşması 8 Ağustos'ta olacak.

Boksta 57 kilogram çeyrek final müsabakasında Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Boksta milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu yarı finale çıktı. Kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesinde Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

Atıcılıkta finale kalan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde finalde yarıştı. Milli takım Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak Olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Erkek Okçuluk Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.