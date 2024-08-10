Paris 2024'te bir madalya daha: Taha Akgül, olimpiyat üçüncüsü oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Taha Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Taha Akgül, üst üste puanlar alarak ilk raundu 7-0 önde tamamladı.
İkinci raundda rakibine üstünlük şansı vermeyen Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.
JÜBİLE YAPTI
Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.
33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.
Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı.
Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.
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