Paris Saint-Germain kötü seriyi bitirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Salzburg'u 3-0 mağlup etti.

Paris Saint-Germain kötü seriyi bitirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:33

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Salzburg ile karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan maçı Fransız devi 3-0 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Gonçalo Ramos, 72. dakikada Nuno Mendes, 85. dakikada ise Desire Doue kaydetti.

Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonra galip geldi. PSG, ilk galibiyetini ise ilk hafta oynadığı Girona maçında almıştı. Salzburg ise Devler Ligi'ndeki 5. mağlubiyetini yaşadı.

Şu ana kadar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan PSG, puanını 7'ye çıkardı. Salzburg ise 3 puanda kaldı.

Bir sonraki haftada PSG, Manchester City'yi ağırlayacak. Salzburg ise Real Madrid'e konuk olacak.


Etiketler: #psg #Salzburg #uefa şampiyonlar ligi

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