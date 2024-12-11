Paris Saint-Germain kötü seriyi bitirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Salzburg'u 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Salzburg ile karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan maçı Fransız devi 3-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Gonçalo Ramos, 72. dakikada Nuno Mendes, 85. dakikada ise Desire Doue kaydetti.
Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonra galip geldi. PSG, ilk galibiyetini ise ilk hafta oynadığı Girona maçında almıştı. Salzburg ise Devler Ligi'ndeki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Şu ana kadar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan PSG, puanını 7'ye çıkardı. Salzburg ise 3 puanda kaldı.
Bir sonraki haftada PSG, Manchester City'yi ağırlayacak. Salzburg ise Real Madrid'e konuk olacak.
Etiketler: #psg #Salzburg #uefa şampiyonlar ligi
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