Paris Saint-Germain, kupada gol oldu yağdı!

Fransa Kupası son 64 turu maçında PSG, Revel'i 9-0 yenerek üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:47
Paris Saint-Germain, kupada gol oldu yağdı!
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Fransa Kupası son 64 turu maçında Luis Enrique'nin PSG, Fransa Amatör Lig ekiplerinden Revel'e konuk oldu.

Pierre-Fabre Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG 9-0 kazanırken goller; 16, 45 ve 48. dakikada Kylian Mbappe'den, 38. dakikada Maxence N'Guessan'ın kendi ağlarına yaptığı vuruştan, 43. dakikada Marco Asensio'dan 71. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos'tan, 76 ve 90. dakikalarda Randal Kolo Muani'den ve 87. dakikada Cher Ndour'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte PSG son 32 turuna yükselirken, Revel kupaya veda etti.


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