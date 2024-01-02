Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattı!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 00:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 00:00

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilya takımı Sao Paulo'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

"KARİYERİMDE ÖNEMLİ BİR ADIM"



Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beraldo da yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain gibi iddialı bir kulübe katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım ve ilerlememe yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.