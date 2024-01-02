Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcu Lucas Beraldo'yu renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 00:00
Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattı!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilya takımı Sao Paulo'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

"KARİYERİMDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beraldo da yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain gibi iddialı bir kulübe katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım ve ilerlememe yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.


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