Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattı!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcu Lucas Beraldo'yu renklerine bağladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilya takımı Sao Paulo'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Lucas Beraldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
"KARİYERİMDE ÖNEMLİ BİR ADIM"
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beraldo da yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain gibi iddialı bir kulübe katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu kariyerimde önemli bir adım ve ilerlememe yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
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