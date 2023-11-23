Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:50
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.

VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde üst üste son 3 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.


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