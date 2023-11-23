Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Ligde üst üste son 3 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
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