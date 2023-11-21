Romanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) I Grubu 10. hafta maçında deplasmanda Romanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor.
Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, deplasmanda Edward Iordanescu'nun ekibi Romanya ile karşı karşıya gelecek.
ROMANYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
ROMANYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Romanya, grupta oynadığı son maçta İsrail deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
İsviçre ise evinde karşılaştığı İsrail ile 1-1 berabere kalmıştı.
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