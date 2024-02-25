Paris Saint-Germain puanı son anda kurtardı!

Yayınlanma: 25.02.2024 - 22:54

Güncelleme: 25.02.2024 - 22:54

Fransa Ligue 1, 23. hafta maçında PSG ile Rennes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Rennes'in golü 33. dakikada Amine Gouiri ile gelirken, PSG beraberlik golünü 90+7'nci dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos ile buldu.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYMEDİ

Rennes'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 54, Rennes ise 35 yaptı.

Ligin bir sonraki maçında PSG, Monaco deplasmanına gidecek. Rennes, evinde Lorient'i ağırlayacak.