Paris Saint-Germain puanı son anda kurtardı!
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rennes ile 1-1 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1, 23. hafta maçında PSG ile Rennes karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Rennes'in golü 33. dakikada Amine Gouiri ile gelirken, PSG beraberlik golünü 90+7'nci dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos ile buldu.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYMEDİ
Rennes'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 54, Rennes ise 35 yaptı.
Ligin bir sonraki maçında PSG, Monaco deplasmanına gidecek. Rennes, evinde Lorient'i ağırlayacak.
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