Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier'den ırkçılık iddialarına yanıt

Yayınlanma: 14.04.2023 - 15:22

Güncelleme: 14.04.2023 - 15:22

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, hakkındaki ırkçı ve ayrımcı iddiaları sonrası ilk kez açıklama yaptım.

Fransız teknik direktör, "Zor günlerdi, çıkan iddialar sonrasında şok oldum. Bu sebeple de işime sığındım ve takımımla çalıştım sadece, takımla çalışmak bana iyi geldi. Hakkımda söylenenler, söylediğim iddia edilen sözler karşısında büyük bir şok yaşadım. Ben sosyal konutlarda, banliyöde, kültürel bir zenginlik içinde din, renk, kök ayrımı yapmadan diğerine daima saygı ile yaklaşan bir yapı içinde büyüdüm. Tüm hayatımı başkalarıyla birlikte huzurlu ve paylaşarak yaşadım. İsmimin ve ailemin bu şekilde kirletilmesini kabul edemem" dedi.

Christophe Galtier

L'Equipe muhabirinin "Christophe, bu olayla bir intikamın kurbanı olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Teşekkür ediyorum. İyi günler" cevabıyla basın toplantısını hızlıca noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Christophe Galtier'in önceki yıl Nice'te çalıştığı dönemde, eski futbol direktörü Julien Fournier'e yolladığı iddia edilen bir e-mail tüm Fransa kamuoyunun ve spor dünyasının gündemine oturdu.

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu öne sürülmüştü.