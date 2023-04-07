Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe krizi tatlıya bağlandı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:52

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 16:52

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, kulübünün gelecek sezonun kombine reklamlarında görüntülerinin kullanmasına tepki göstermişti.

Mbappe açıklamasında, "Kulübümün yeni sezon kombine bilet satışları için fotoğraflarımı ve videolarımı kullandığını gördüm. Bu konuda benden herhangi bir izin almadılar ya da bana sormadılar. Pazarlama ekibi benden bir toplantı isteyebilir ve bu konuda anlaşabilirdik. Bu videoların kullanılması için izin vermiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kylian Mbappe

GALTIER'DEN MBAPPE AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, açıklamalarda bulundu.

Galtier, "Kylian'ın ruh hali iyi görünüyor ve gülümsüyordu. Hafif bir rahatsızlığı vardı ve bu yüzden antrenmanı yarıda bıraktı. Ancak Nice maçında oynaması için önünde herhangi bir engel yok" dedi.

Christophe Galtier

"TATLIYA BAĞLANDI"

Deneyimli çalıştırıcı Fransız futbolcunun görüntülerde kullanılmasına ilişkin, "Mbappe ile yönetim arasında bu konuyla ilgili birçok konuşma oldu. Bana öyle geliyor ki bu olay artık bitti. Tatlıya bağlandı" diye konuştu.

Bu sezon PSG forması ile 34 maça çıkan Mbappe, bu maçlarda 31 gol 8 asist kaydetti.