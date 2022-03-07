Paris Saint-Germain'de Real Madrid maçı öncesi Kylian Mbappe krizi yaşanıyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 18:12

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; yıldız oyuncunun bugünkü antrenmanda ayağına bir darbe aldığı ve sakatlandığı belirtildi.

Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, Real Madrid'i 1-0 ile geçmiş, golü de son dakikada Mbappe atmıştı.

RÖVANŞ MAÇI 9 MART'TA

İki takım, rövanş maçında 9 Mart Çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak.

Bu kritik karşılaşma öncesinde PSG'de Mbappe ile ilgili sorun yaşanıyor. Le Parisien'in haberine göre antrenmanda sakatlık yaşayan Kylian Mbappe, karşılaşmada forma giyememe tehlikesi ile karşı karşıya.

Mbappe ile ilgili son karar, yapılan tetkiklerin ardından netleşecek.