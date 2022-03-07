Paris Saint-Germain'de Real Madrid maçı öncesi Kylian Mbappe krizi yaşanıyor
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile karşılaşacak olan PSG'de Kylian Mbappe sorunu yaşanıyor. Yıldız futbolcunun antrenmanda sakatlandığı ve Real Madrid karşısında forma giyemeyeceği iddia edildi.
Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe'den kötü haber geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; yıldız oyuncunun bugünkü antrenmanda ayağına bir darbe aldığı ve sakatlandığı belirtildi.
Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, Real Madrid'i 1-0 ile geçmiş, golü de son dakikada Mbappe atmıştı.
RÖVANŞ MAÇI 9 MART'TA
İki takım, rövanş maçında 9 Mart Çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak.
Bu kritik karşılaşma öncesinde PSG'de Mbappe ile ilgili sorun yaşanıyor. Le Parisien'in haberine göre antrenmanda sakatlık yaşayan Kylian Mbappe, karşılaşmada forma giyememe tehlikesi ile karşı karşıya.
Mbappe ile ilgili son karar, yapılan tetkiklerin ardından netleşecek.
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