Paris Saint-Germain'den Lionel Messi için flaş karar!
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) transferde sıkça Manchester City ile anılan Lionel Messi ile ilgili planını yaptı.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), adı Premier Lig ekibi Manchester City ile anılan Arjantinli futbolcu ile ilgili dikkat çeken bir plan yaptı.
Hem İspanyol hem de Fransız basınında yer alan haberlere göre; PSG, uzatma seçeneğini etkinleştirmek yerine Messi ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.
MESSI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kulüp yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun kariyerini PSG'de noktalamasını hedefliyor. Messi, bu sezon PSG formasıyla 16 maçta oynadı ve 11 gol 12 asistlik katkı yaptı.
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