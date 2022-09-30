Paris Saint-Germain'den Lionel Messi'ye yeni teklif!

30 Eylül 2022 Cuma, 13:09

Lionel Messi'nin Fransız ekibi Paris Saint-Germain'deki geleceği merak ediliyor.

NTV Spor'un Onze Mondial'den aktardığına göre; PSG yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuya şimdiden yeni bir sözleşme için teklif hazırlıyor.

LIONEL MESSI'YE YENİ SÖZLEŞME

Haberde Fransız ekibinin Lionel Messi'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi yapacağı belirtildi. Messi'nin yıllık ücretinde değişim yapmayı düşünmeyen yönetimin, oyuncuya şu an kazandığı yıllık 30 milyon Euro'luk teklifi yenileyeceği iddia edildi.

Barcelona'nın yeniden takıma döndürme hayalleri kurduğu Messi için, PSG yönetimi de elini çabuk tutmak istiyor.