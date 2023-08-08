Paris Saint Germain'den Mbappe kararı!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:20

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:20

Yeni sezon öncesinde Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe belirsizliği sürüyor.

BBC'de yer alan haberde Paris Saint Germain'in sözleşme uzatma teklifini reddeden Kylian Mbappe'nin A takımla çalışmayacağı belirtildi.

Mbappe, Paris ekibinin bu sezon sonunda satış garantili kontrat yenileme teklifini reddetmişti. Yıldız oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada sözleşme yenilemeyeceğini ve kontratının sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.

KAMPTA YER ALMADI

Paris Saint Germain'in sezon öncesinde Asya'da gerçekleştirdiği kampın kadrosuna Kylian Mbappe alınmamıştı.

Mbappe, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'in transfer görüşmesi için yaptığı teklife de olumsuz yanıt vermişti.