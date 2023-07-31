Real Madrid'den Mbappe transferi için servet

Real Madrid, Kylian Mbappe için PSG'ye 230 milyon euro'luk bir teklif sunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:49
Real Madrid'den Mbappe transferi için servet
Abone Ol google-news

Real Madrid, Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe transferini lig başlamadan bitirmek istiyor.

HEDEF LİGE YETİŞTİRMEK

ESPN'de yer alan habere göre, İspanyol devinin yıldız futbolcunun transferini La Liga'nın başlayacağı 12 Ağustos'tan önce tamamlamak istediği vurgulandı.

İspanyol devinin, Mbappe için 230 milyon euro'luk sınır bir teklif belirlediği ve bunu PSG'ye bildirdiği hatırlatıldı.

PSG ile gelecek sezon bitecek sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmak isteyen 24 yaşındaki futbolcu, takımının hazırlık kampı kadrosuna alınmamştı.

24 yaşındaki Kylian Mbappe, kariyeri boyunca çıktığı 324 resmi maçta 244 gol 116 asist kaydetti.


real madrid psg kylian mbappe

İlgili Haberler

PSG'de Kylian Mbappe, kadro dışı kaldı

PSG'de Kylian Mbappe, kadro dışı kaldı
Suudi Arabistan'dan Kylian Mbappe'ye çılgın teklif

Suudi Arabistan'dan Kylian Mbappe'ye çılgın teklif
Real Madrid'den Arda Güler'e Vinicius Junior planı

Real Madrid'den Arda Güler'e Vinicius Junior planı

En Çok Okunan Haberler