Antetokounmpo'dan Mbappe'ye esprili Al-Hilal mesajı
NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ın yıldız basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, Kylian Mbappe için teklifte bulunan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e esprili bir mesaj gönderdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, adı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anılan Kylian Mbappe'ye benzediğini ima ederek esprili bir mesaj yayınladı.
"MBAPPE'YE BENZİYORUM"
Yunan yıldız, Twitter hesabından kendi fotoğrafını yayınlayarak, ''Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum" ifadelerini kullandı.
Bu mesaja Mbappe ise gülerek karşılık verdi.
Fransız yıldız için Al-Hilal kulübü Paris Saint Germian'e yaklaşık 300 milyon euro teklifte bulundu. Fakat 24 yaşındaki yıldız Arabistan'a gitmeyi düşünmediğini belirtmişti.
Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe ?????? pic.twitter.com/VH0syez3VX— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 24, 2023
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