Partizan, Alba Berlin karşısında hata yapmadı

EuroLeague karşılaşmasında Partizan deplasmanda Alba Berlin'i 94-83 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:41
Partizan, Alba Berlin karşısında hata yapmadı
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THY EuroLeague 33. hafta karşılaşmasında Partizan deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 94-83 mağlup etti.

Partizan'da James Nunnaly attığı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.


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