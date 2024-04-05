Partizan, Alba Berlin karşısında hata yapmadı
EuroLeague karşılaşmasında Partizan deplasmanda Alba Berlin'i 94-83 yendi.
THY EuroLeague 33. hafta karşılaşmasında Partizan deplasmanda konuk olduğu Alba Berlin'i 94-83 mağlup etti.
Partizan'da James Nunnaly attığı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mazbata CHP'li adayın!
- YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı!
- İmamoğlu'ndan o ilçe için çağrı...
- ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
- Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi
- 'Radikal bir değişim kararı aldık'
- HSK'den 'Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme!
- ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’