Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic: 'Nihayet kazandık'

17 Aralık 2022 Cumartesi, 09:32

Partizan başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'le karşı karşıya geldikleri mücadelenin ardından açıklamada bulundu.

Obradovic galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini belirterek sözlerine başladı ve "Nihayet bir galibiyet aldık. Avrupa şampiyonunu yendik bugün. Bizim için çok önemli bu galibiyet. Daha önemlisi bu taraftara bir hediye verdik. Her durumda, her maç bizi destekliyorlar" sözlerini kullandı.

Sırp hoca elde ettikleri galibiyetin öneminden bahsederek, "Bugünkü maç gibi birçok yakın maçı kaybetmiştik buraya gelene kadar. Nihayet bugün yakın geçen bir maçı kazandık" açıklamasıyla sözlerini tamamladı.