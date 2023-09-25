Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu sözleşme imzaladı!

Xavi Hernandez yönetimindeki İspanya 1. Futbol Ligi ekibi (La Liga) Barcelona, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın oğlu Shane Kluivert ile yeni sözleşme imzaladı.

AA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 18:01
Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu sözleşme imzaladı!
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İspanya La Liga takımı Barcelona, Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe hesabından yapılan paylaşımda, "Barcelona efsanesi olan, Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın 16 yaşındaki oğlu Shane Kluivert, kulübümüzdeki ilk profesyonel sözleşmesine imza attı" ifadesi kullanıldı.

Hollandalı futbolcu, 2017 yılından beri Barcelona'nın genç takımında yer alıyordu.


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Shane Kluivert barcelona Patrick Kluivert adana demirspor

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