Paul Onuachu, Pendikspor'a attığı golle tarihe geçti!

Paul Onuachu, 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 17:18
Paul Onuachu, Pendikspor'a attığı golle tarihe geçti!
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Paul Onuachu, Pendikspor maçında tarihe geçti.

Beşiktaş ve Hatayspor maçlarının ardından Pendikspor'u da boş geçmeyen Nijeryalı futbolcu, Pendikspor maçındaki golüyle birlikte 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Onuachu, ilk 3 maçtaki 3 golünün yanı sıra Hatayspor maçında Edin Visca'ya asist yapmıştı.


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trabzonspor Pendikspor Paul Onuachu

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