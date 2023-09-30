Paul Onuachu, Pendikspor'a attığı golle tarihe geçti!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 17:18

Güncelleme: 30.09.2023 - 17:18

Trabzonspor'un yeni golcüsü Paul Onuachu, Pendikspor maçında tarihe geçti.

Beşiktaş ve Hatayspor maçlarının ardından Pendikspor'u da boş geçmeyen Nijeryalı futbolcu, Pendikspor maçındaki golüyle birlikte 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

Onuachu, ilk 3 maçtaki 3 golünün yanı sıra Hatayspor maçında Edin Visca'ya asist yapmıştı.