Paul Onuachu, Pendikspor'a attığı golle tarihe geçti!
Paul Onuachu, 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Paul Onuachu, Pendikspor maçında tarihe geçti.
Beşiktaş ve Hatayspor maçlarının ardından Pendikspor'u da boş geçmeyen Nijeryalı futbolcu, Pendikspor maçındaki golüyle birlikte 2007/08 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.
Onuachu, ilk 3 maçtaki 3 golünün yanı sıra Hatayspor maçında Edin Visca'ya asist yapmıştı.
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