Trabzonspor'da tartışılan isim Nenad Bjelica!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:23

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:23

Trabzonspor’un 2-0 önde götürdüğü maçta Hatayspor’a 3-2 yenilmesinin faturası teknik direktör Bjelica’ya çıktı.

TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ

Oyuncu değişiklikleri eleştirilen Hırvat hoca, bordo-mavili takımda çıktığı 14 maçta, 7 mağlubiyet yaşadı, 3 karşılaşmada ise rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti.

Bjelica’nın maç sonrası, “70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık” sözleri taraftardan eleştiri aldı.