Trabzonspor'da tartışılan isim Nenad Bjelica!
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica eleştirilerin odağında yer aldı.
Trabzonspor’un 2-0 önde götürdüğü maçta Hatayspor’a 3-2 yenilmesinin faturası teknik direktör Bjelica’ya çıktı.
TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ
Oyuncu değişiklikleri eleştirilen Hırvat hoca, bordo-mavili takımda çıktığı 14 maçta, 7 mağlubiyet yaşadı, 3 karşılaşmada ise rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti.
Bjelica’nın maç sonrası, “70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık” sözleri taraftardan eleştiri aldı.
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