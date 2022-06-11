Paul Pogba, PSG için Zinedine Zidane'ı bekliyor
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren Paul Pogba'nın geleceği merak konusu. İddiaya göre, Fransız futbolcuyu transfer etmek isteyen Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane'ı beklemek zorunda.
Fransız futbolcu Paul Pogba'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile olan sözleşmesi sona erdi. Fransız yıldızın geleceği ile alakalı ise her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor.
Pogba ile ilgilenen kulüpler olarak Juventus, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in ismi ön plana çıkıyor. Fransız orta saha oyuncusunun eski kulübü Juventus ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı da iddia edilmişti.
ZIDANE BELİRLEYİCİ OLACAK
Fransız basınında çıkan iddialara göre Pogba, vatandaşı Zinedine Zidane'ın PSG'nin teknik direktörü olup olmayacağı konusunun sonuçlanmasını bekliyor. İddiaya göre Pogba, Juventus ile anlaşsa da Zidane'ın PSG'nin başına geçmesi halinde kararını değiştirebilir.
30 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönmeyi düşünebileceği ve Zidane'ın da bu kararı vermesinde önemli rol oynayabileceği iddia edildi.
Jose Mourinho'nun Manchester United'ı çalıştırmaya başladığı dönemde takıma katılan Paul Pogba, 6 sezonda 233 maçta görev yaparken 39 gol ve 51 asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, Manchester ekibiyle İngiltere Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.
Video Haberler
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Helikopter kazasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Cepkin'den Yılmaz'a: Aramızda çözelim
- Fulya Öztürk'ten yeni karar: Artık istemiyorum
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Sağkan'dan Feyzioğlu'na: 'Travmayı atlatamamış'