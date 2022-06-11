Paul Pogba, PSG için Zinedine Zidane'ı bekliyor

11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:04

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile olan sözleşmesi sona erdi. Fransız yıldızın geleceği ile alakalı ise her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

Pogba ile ilgilenen kulüpler olarak Juventus, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in ismi ön plana çıkıyor. Fransız orta saha oyuncusunun eski kulübü Juventus ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı da iddia edilmişti.

ZIDANE BELİRLEYİCİ OLACAK

Fransız basınında çıkan iddialara göre Pogba, vatandaşı Zinedine Zidane'ın PSG'nin teknik direktörü olup olmayacağı konusunun sonuçlanmasını bekliyor. İddiaya göre Pogba, Juventus ile anlaşsa da Zidane'ın PSG'nin başına geçmesi halinde kararını değiştirebilir.

30 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönmeyi düşünebileceği ve Zidane'ın da bu kararı vermesinde önemli rol oynayabileceği iddia edildi.

Jose Mourinho'nun Manchester United'ı çalıştırmaya başladığı dönemde takıma katılan Paul Pogba, 6 sezonda 233 maçta görev yaparken 39 gol ve 51 asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, Manchester ekibiyle İngiltere Lig Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.