Paul Pogba'nın, Manchester United'dan ayrılabileceği iddia edildi

22 Nisan 2022 Cuma, 00:00

Futbol dünyasının tartışmalı yıldızı Paul Pogba hakkında transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

İngiliz basını, Paul Pogba'nın yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmasının sürpriz olmayacağını duyurdu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Norwich City ile oynanan maçta kenara gelirken, taraftarların tepkisine maruz kalan Fransız yıldızın, takımda kalmayı düşünmediği ifade edildi.

SON MAÇI LIVERPOOL OLABİLİR!

Haberde, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 29 yaşındaki futbolcunun, Manchester United formasıyla çıktığı son maçın bu müsabaka olabileceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Pogba, bu yıl 27 maçta 1 gol attı, 9 asist yaptı.

BONSERVİS REKORU KIRDI

Fransız yıldız, Manchester United'a 2016 yazında Juventus'tan 105 milyon Euro transfer bedeli ile transfer olup dönemin bonservis rekorunu kırmıştı.