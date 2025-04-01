Paulista derbi sonrası gözyaşlarını tutamamıştı: Nedeni ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista'nın, siyah beyazlı takımın 2-1 kazandığı Galatasaray derbisi sonrasında gözyaşlarına hakim olamamasının nedeni belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerken, siyah beyazlı takımın stoperi Gabriel Paulista'nın maç sonrasında gözyaşlarını tutamaması dikkat çekmişti.
Spor yazarı Ali Ece, Vole YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Paulista'nın derbideki duygusal anlarının perde arkasında yaşananlarla ilgili konuştu ve şunları söyledi:
"Gabriel Paulista, Galatasaray maçından sonra hüngür hüngür ağlamış."
"GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞIYOR"
"Paulista ilk sakatlandığında, oyuncunun temsilcisiyle konuşmuştum. 'Bu oyuncu, Beşiktaş için savaşırken sakatlandı. Gaziantep FK maçında bırakırdı, öbür savunma oyuncularının hatasından golü yedirirdi. Geri dönmek için gerçekten çok uğraşıyor" demişti."
"OSİMHEN'E ÖZEL HAZIRLANMIŞ"
"Gabriel Paulista, Galatasaray maçına çok iyi hazırlanmış, özellikle Osimhen'e özel hazırlanmış."
"ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU"
"Maçtan sonra hüngür hüngür ağlamasının sebebi de tamamen duygu boşalması. 'Her maçta son maçımmış gibi oynamak zorundayım. Bu takım, bana bu kadar para veriyor. Sözleşmemin karşılığını vermeliyim' diyormuş. Çok karakterli bir oyuncu."
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