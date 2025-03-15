Paulista'dan sakatlık açıklaması: 'Hocamızın kararıyla...'
Beşiktaş'ta 19 maç sonra formasına kavuşan Gabriel Paulista, Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi.
Mücadelenin ardından, sakatlığı nedeniyle 19 maç sonra formasına kavuşan Beşiktaşlı savunmacı Gabriel Paulista, açıklamalar yaptı.
"SAKAT DEĞİLİM, HOCA ÇIKARDI"
Sakat olmadığını söyleyen Paulista, "Sakat değilim, hocamızın kararı nedeniyle oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar bir şeyler söylüyor ama ben sakat değilim" dedi.
"ÇOK KÖTÜ KAYBETTİK"
Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Zor bir maç oldu, daha çok karakter koymamız lazımdı. Çalıştıklarımızı ve planladıklarımızı yapamadık. Gol yedik, sonra geri dönüş sağlayamadık. İstediklerimizi yapamadık ve çok kötü kaybettik" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Gabriel Paulista #beşiktaş #konyaspor
Spor Haberleri
- Recep Uçar'dan Solskjaer'e teşekkür!
- Solskjaer'den mağlubiyet değerlendirmesi
- Çağdaş Atan'dan 'istifa' sinyali
- Paulista'dan sakatlık açıklaması
- Beşiktaş, eksik rakiplere karşı kazanamıyor!
- Trabzonspor deplasman hasretini sonlandırdı!
- Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
- Vedat Muriqi bir maçta yaşanacak her şeyi yaşadı!
- Kar Motosikleti Şampiyonası’nda yarışacaklar belli oldu!
- Solskjaer'den sakatlık açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede değişiklik
- GAİN Medya’yı kim satın aldı?
- Erdoğan’la ‘sıkı fıkı’ rektör
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı
- Saray Gidicidir
- Cinsel saldırı davasında skandal soru!
- Şüphelinin ifadesinde 'Sabiha Gökçen' ayrıntısı