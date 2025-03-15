Paulista'dan sakatlık açıklaması: 'Hocamızın kararıyla...'

Beşiktaş'ta 19 maç sonra formasına kavuşan Gabriel Paulista, Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Paulista'dan sakatlık açıklaması: 'Hocamızın kararıyla...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 23:07

Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi. 

Mücadelenin ardından, sakatlığı nedeniyle 19 maç sonra formasına kavuşan Beşiktaşlı savunmacı Gabriel Paulista, açıklamalar yaptı. 

"SAKAT DEĞİLİM, HOCA ÇIKARDI"

Sakat olmadığını söyleyen Paulista, "Sakat değilim, hocamızın kararı nedeniyle oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar bir şeyler söylüyor ama ben sakat değilim" dedi.

"ÇOK KÖTÜ KAYBETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Zor bir maç oldu, daha çok karakter koymamız lazımdı. Çalıştıklarımızı ve planladıklarımızı yapamadık. Gol yedik, sonra geri dönüş sağlayamadık. İstediklerimizi yapamadık ve çok kötü kaybettik" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Gabriel Paulista #beşiktaş #konyaspor

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