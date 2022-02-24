Paulo Fonseca: Üzerimize bomba düşmemesi için dua edin

24 Şubat 2022 Perşembe, 21:10

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Avrupa’da artan korku Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve ailesini de etkiledi.

Ukraynalı eşi Katerina ve çocuklarıyla birlikte Ukrayna’nın başkenti Kiev’de mahsur kalan Portekizli teknik direktör Fonseca, yaşadıklarını ülkesinin medyasına anlattı.

Saldırının şiddetine dair bilgi veren Fonseca, “Sabah 5’te uyandım ve arka arkaya beş patlama duydum. Bugün için planlamış bir uçuşum vardı ama şu an ayrılmak imkansız. Çünkü havaalanı zaten yok edilmiş ve hava sahası kapatılmış” ifadelerini kullandı.

“Hayatımın en kötü günü” diyen Fonseca, “Şimdi bekleme ve şanslı olmayı umma zamanı. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edin” dedi.

Öte yandan Fonseca’nın eşi Katerina sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En korkunç gün. Acı ve öfke dolu. Oğlum savaşı hak etmedi. Ukrayna’nın çocukları savaşı hak etmiyor” sözlerini sarf etti.