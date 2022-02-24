Paulo Fonseca: Üzerimize bomba düşmemesi için dua edin
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca, Rusya saldırısından sonra yaşadıklarını Portekiz basınına anlattı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Avrupa’da artan korku Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Paulo Fonseca ve ailesini de etkiledi.
Ukraynalı eşi Katerina ve çocuklarıyla birlikte Ukrayna’nın başkenti Kiev’de mahsur kalan Portekizli teknik direktör Fonseca, yaşadıklarını ülkesinin medyasına anlattı.
Saldırının şiddetine dair bilgi veren Fonseca, “Sabah 5’te uyandım ve arka arkaya beş patlama duydum. Bugün için planlamış bir uçuşum vardı ama şu an ayrılmak imkansız. Çünkü havaalanı zaten yok edilmiş ve hava sahası kapatılmış” ifadelerini kullandı.
“Hayatımın en kötü günü” diyen Fonseca, “Şimdi bekleme ve şanslı olmayı umma zamanı. Üzerimize bomba düşmemesi için dua edin” dedi.
Öte yandan Fonseca’nın eşi Katerina sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En korkunç gün. Acı ve öfke dolu. Oğlum savaşı hak etmedi. Ukrayna’nın çocukları savaşı hak etmiyor” sözlerini sarf etti.
İlgili Haberler
- Giresunsporlu Shapi Suleymanov kaza yaptı
- Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce açıklamalarda bulundu
- Çaykur Rizespor'dan taraftarlarla ilgili açıklama
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme
- Fatih Erbakan’dan Davutoğlu’na ziyaret
- Slavia Prag-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
- Rus satranç efsanesi Kasparov, ülkesini eleştirdi
- Gürcistan'da halk Ukrayna'ya destek için sokağa çıktı
- Savaş devam ederken... Kulüplerden art arda paylaşım
- Rus saldırısının bilançosu açıklandı
- BM Ukrayna için harekete geçti
- Genç kadın evinde ölü bulundu
- 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliden basına tehdit