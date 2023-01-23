Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Kupası son 32 turunda deplasmanda Pays de Cassel'e konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 12:59
Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor.

Christophe Galtier'in yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Pays de Cassel ile karşılaşacak.

PAYS DE CASSEL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Kylian Mbappe

PAYS DE CASSEL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG kupanın bir önceki turunda Chateauroux'yu deplasmanda 3-1 mağlup ederek elemişti.

Pays de Cassel ise kendi evinde konuk ettiği Wasquehal'i penaltılarda 5-4 yenerek turnuvada bir üst tura çıkmıştı.



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