Pays de Cassel - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Kupası son 32 turunda deplasmanda Pays de Cassel'e konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Fransa Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor.
Christophe Galtier'in yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Pays de Cassel ile karşılaşacak.
PAYS DE CASSEL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Kylian Mbappe
PAYS DE CASSEL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG kupanın bir önceki turunda Chateauroux'yu deplasmanda 3-1 mağlup ederek elemişti.
Pays de Cassel ise kendi evinde konuk ettiği Wasquehal'i penaltılarda 5-4 yenerek turnuvada bir üst tura çıkmıştı.
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