Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier: 'Messi Paris'te mutlu'
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Christophe Galtier, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Galtier, "Messi, Paris'te çok mutlu görünüyor. Kulüp de Messi ile yola devam etmek istiyor" dedi.
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.
Messi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili gelen soruya Galtier, "Messi ile görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Ancak, görüşmelerin ne aşamada olduğu konusunda bir fikrim yok" dedi.
Lionel Messi
"MESSI PARİS'TE ÇOK MUTLU"
Galtier, "Messi, Paris'te çok mutlu görünüyor. Kulüp de Messi ile yola devam etmek istiyor. Ortada her iki tarafın da yola devam etme isteği olduğunu görüyorum" açıklamasını yaptı.
2021 yazında 2 yıllık sözleşmeyle Barcelona'dan bedelsiz olarak Paris'e geçen Lionel Messi, bu sezon şu ana dek 12 gol ve 14 asistle üst düzey bir performans sergiledi.
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