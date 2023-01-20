PSG - Riyadh maçında gol yağmuru: Ronaldo ile Messi'nin son dansı!

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:21

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:21

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferi sonrası Al-Hilal ve Al-Nassr oyuncularından kurulu yıldızlar karması, Lionel Messi'li PSG ile gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşma gol düellosu şeklinde geçerken sahadan galibiyetle ayrılan taraf 5-4'lük skorla PSG oldu.

Maçta gol perdesini 3. dakikada Messi açarken 34. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltısıyla maça eşitlik geldi. Dakikalar 39'u gösterdiğinde PSG'den Bernat kırmızı kartla oyun dışında kalırken 43'te Marquinhos Fransız ekibini öne geçirdi. 45+3'te Neymar kazanılan penaltıdan yararlanamazken Cristiano Ronaldo ise 45+6'da attığı golle bir kez daha maça eşitliği getirdi ve ilk yarı 2-2 tamamlandı.

Cristiano Ronaldo

ESKİ BEŞİKTAŞLI SAHNEYE ÇIKTI

Maçın ikinci yarısı da hızlı başlarken 53. dakikada Sergio Ramos'un golüne 56. dakikada Jang Hyun-Soo karşılık verdi ve maç 3-3'e geldi. 60'da Mbappe penaltı golüyle PSG'yi bir kez daha öne geçirirken 78. dakikada Ekitike skoru 5-3 yaptı.

90+4'te ise eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, ceza sahası dışından sol ayağıyla şık bir gol atarak skoru 5-4 olarak belirledi.

Lionel Messi

RONALDO VE MESSI AYNI ANDA ÇIKTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo ve Messi, attıkları goller ve sahadaki hareketleriyle hem stadyumu dolduran binlere, hem de ekranları başındaki izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Maç içinde sık sık bir araya gelen ikili, karşılaşmanın 61. dakikasında arka arkaya oyun alanını terketti. Tribünleri dolduran seyirciler ikiliyi uzun süre alkışladı.