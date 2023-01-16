PSG ligde Rennes'e yenildi! Rennes 1-0 PSG
Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda konuk olduğu Rennes'e 1-0 mağlup oldu.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes'e 1-0 yenildi.
Ligin 19. hafta mücadelesinde, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 65. dakikada Hamari Traore kaydetti.
PSG'de yıldız oyuncular Lionel Messi ile Neymar 90 dakika boyunca sahada kalırken, Kylian Mbappe 55. dakikada Hugo Ekitike'nin yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla 47 puanlı lider PSG ile ikinci sıradaki Lens arasındaki puan farkı, 3'e düştü. Rennes ise 37 puana yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tv100'de 'SADAT' depremi
- 'O az kalmış aklınızı alırım sizin'
- Cumhur İttifakı'nın kalesinde büyük kayıp
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- CHP birinci parti, MHP baraj altı
- Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu?
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- 'Kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık'
- Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
- Kemal Özkiraz gözaltına alındı