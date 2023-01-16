PSG ligde Rennes'e yenildi! Rennes 1-0 PSG

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 07:12

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 07:12

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain, deplasmanda Rennes'e 1-0 yenildi.

Ligin 19. hafta mücadelesinde, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 65. dakikada Hamari Traore kaydetti.

PSG'de yıldız oyuncular Lionel Messi ile Neymar 90 dakika boyunca sahada kalırken, Kylian Mbappe 55. dakikada Hugo Ekitike'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla 47 puanlı lider PSG ile ikinci sıradaki Lens arasındaki puan farkı, 3'e düştü. Rennes ise 37 puana yükseldi.