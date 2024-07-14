Pele'nin de rekorunu kırdı... Lamine Yamal tarihe geçti!

Yayınlanma: 14.07.2024 - 22:33

Güncelleme: 14.07.2024 - 22:33

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Berlin'deki mücadeleyle yeni bir rekora imza attı.

İngiltere maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde forma giyen en genç futbolcu oldu. 17 yaşındaki Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e ait rekoru kırdı.

PELE'NİN REKORU YAMAL'A GEÇTİ

Lamine Yamal, futbolun uluslararası en büyük iki organizasyonu olan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası da dahil olmak üzere finallerde forma giyen en genç oyuncu ünvanın da sahibi oldu.

Dünya Kupası finalinde forma giyen en genç oyuncu rekoru, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'ye aitti.

Pele, 1958 Dünya Kupası finalinde, 17 yaş 249 günlük iken İsveç'e karşı forma giydi. Brezilya'nın ilk Dünya Kupası'nı kazandığı final maçında Pele 2 kez fileleri havalandırdı ve takımının 5-2'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

LAMINE YAMAL'IN REKORLARI

İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024'te daha önce de rekorlar kırdı.

Şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden İspanya'nın, Hırvatistan karşılaşmasında sahaya çıkan Yamal, turnuva tarihinin en genç forma giyen oyuncusu rekorunun (16 yaş 338 gün) sahibi oldu. Daha önce 17 yaş 246 günlükken EURO 2020'de forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

Yamal aynı zamanda, EURO 2024 yarı finalinde de Fransa'ya attığı şık golle turnuva tarihinin en genç gol atan oyuncu rekorunu da (16 yaş 362 gün) ele geçirdi. Yamal ayrıca bu karşılaşmada maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Yamal'dan önce Avrupa Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncu rekoru İsviçreli Johan Vonlanthen'e (18 yıl, 141 gün) aitti. Vonlanthen, EURO 2004'te Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

İspanyol futbolcu, Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında da 16 yaş 57 günlük iken Gürcistan'a attığı golle, eleme aşamalarında en genç gol atan oyuncu olmuştu.

ASİST KRALLIĞI'NDA ZİRVEDE

Lamine Yamal, EURO 2024'te asist krallığında da zirvede yer alıyor.

İspanya'nın attığı 13 gole 3 asist ve 1 gollük katkı yapan Yamal, turnuvada en fazla asist yapan oyuncu sıralamasında ilk basamakta bulunuyor.

Bu sıralamada Yamal'ın ardından, aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 2'şer asist yapan 13 isim geliyor.