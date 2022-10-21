Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in men cezası 1 maça düşürüldü
Tahkim Kurulu, Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in 3 maçlık men cezasını 1 maça düşürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto 1. Lig ekibi Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel'in 3 maç men cezasını 1'e indirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının hakemine yönelik hakareti gerekçesiyle PFDK tarafından 3 maç men cezasına çarptırılan Mustafa Gürsel'in itirazının incelendiği belirtildi.
Gürsel'in eyleminin sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu gözetilerek cezanın 3'ten 1 maça düşürüldüğü aktarıldı. Mustafa Gürsel'in 13 bin lira para cezasının ise onandığı kaydedildi.
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