Rıdvan Yılmaz oynadı: Rangers'tan müthiş geri dönüş!
Milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, İskoçya Ligi'nin 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Dundee FC'yi 5-2 mağlup etti.
İskoçya Ligi'nin 37. haftasında Rangers ile Dundee FC karşı karşıya geldi. Rangers konuk ettiği Dundee'yi geriye düşmesine rağmen 5-2 mağlup etti.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ross McCausland, 52. dakikada Cyriel Dessers, 65. dakikada Todd Cantwell, 87. ve 90+3. dakikalarda Scott Wright, Dundee'nin gollerini 38. dakikada Jordan McGhee ve 40. dakikada Juan Portales kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Rangers'ta Rıdvan Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.
Rangers bu galibiyetle puanını 84'e yükseltirken, Dundee FC ise 41 puanda kaldı.
Rangers bir sonraki karşılaşmasında Hearts deplasmanına giderken, Dundee FC sahasında Kilmarnock'u ağırlayacak.
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