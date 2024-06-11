Süper Lig'e geri dönecek mi? Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden transfer yanıtı!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:57

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:13

Rangers'ta forma giyen ve adı yeniden Türk ekipleriyle anılmaya başlayan Rıdvan Yılmaz için menajerinden açıklama geldi.

Fanatik'in aktardığına göre milli oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, "Rıdvan'ın kariyer planı Avrupa'da devam etmek üzerine. Yakın ve orta vadede Süper Lig'e dönüş planı yok" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMIŞTI

23 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan 2022 yazında Rangers'a transfer olmuştu.

Rangers forması altında şu ana kadar 47 maçta süre bulan genç sol bek 2 gol attı ve 4 asist yaptı.