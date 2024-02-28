Penaltılarda gülen taraf Newcastle United!

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Newcastle United, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Blackburn Rovers'ı penaltılarda 4-3 yenerek üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:07
Penaltılarda gülen taraf Newcastle United!
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İngiltere FA Cup 5. tur maçında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United deplasmanda John Eustace'in yönetimindeki Blackburn Rovers'a konuk oldu.

Ewood Park'ta oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi ve mücadele penaltılara gitti.

Maçın ilk golünü konuk ekip Newcastle United adına 71. dakikada Anthony Gordon kaydederken, Blackburn Rovers'ın golünü 79. dakikada Samuel Szmodics attı.

Penaltılarda rakibini 4-3 mağlup eden Newcastle United adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken, Blackburn Rovers kupaya veda etti.


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