Penaltılarda gülen taraf Newcastle United!
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Newcastle United, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Blackburn Rovers'ı penaltılarda 4-3 yenerek üst tura yükseldi.
İngiltere FA Cup 5. tur maçında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United deplasmanda John Eustace'in yönetimindeki Blackburn Rovers'a konuk oldu.
Ewood Park'ta oynanan mücadelenin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi ve mücadele penaltılara gitti.
Maçın ilk golünü konuk ekip Newcastle United adına 71. dakikada Anthony Gordon kaydederken, Blackburn Rovers'ın golünü 79. dakikada Samuel Szmodics attı.
Penaltılarda rakibini 4-3 mağlup eden Newcastle United adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken, Blackburn Rovers kupaya veda etti.
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