Penaltılarda United'ı mağlup etti: Community Shield'da zafer City'nin!

İngiltere Community Shield maçında Manchester City, normal süresi 1-1 biten maçta Manchester United'ı penaltılarda 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 19:20
Penaltılarda United'ı mağlup etti: Community Shield'da zafer City'nin!
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İngiltere Community Shield maçında Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City ile Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan maçın normal süresi 1-1 biterken, maçı ilk golünü Manchester United adına 82. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti. Manchester City'ye beraberliği getiren golü ise 89. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City 7. kez kupayı müzesine götürmüş oldu.

Geçtiğimiz sezonun Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, FA Cup finalinde Manchester United'a 2-1 yenilerek kupayı ezeli rakibine kaptırmıştı.


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