Penarol başkanı iddialara cevap verdi... Mauro Icardi için transfer açıklaması!

19.10.2025 16:13:00
Cumhuriyet Spor
Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Galatasaraylı Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve yeni kontratı ile ilgili haberler şimdiden gündem olan Mauro Icardi için transfer açıklaması geldi.

Arjantinli yıldızın adının geçtiği takımlardan biri olan Penarol'den Mauro Icardi için transfer açıklaması geldi. 

Sporx'te yer alan habere göre; Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, yaptığı açıklamada, "Bir süredir benim konuşmayan birçok kişi, bana bu konuyu sormak için yazdılar ancak hiçbir şey olmadı" dedi.

Sözlerine devam eden başkan Ruglio, "Bu söylentinin nereden çıktığını bilmiyorum ancak sosyal medya dünyasında artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor" diye konuştu.

Penarol Başkanı Ruglio, ayrıca, "Diego'nun da (Diego Aguirre Penarol Teknik Direktörü) bu konuyla ilgilendiğini düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Mauro Icardi, 5 kez gol sevinci yaşadı.

