Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi!

Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi!

19.02.2026 23:42:00
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Pendikspor ailemize katılan yeni teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu'na 'hoş geldin' diyor; kendisine ve ekibine şanlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.

Atko Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 45 puanla, 5. sırada yer alıyor.

