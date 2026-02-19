Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pendikspor, Sakaryaspor deplasmanında son anlarda açıldı!

Pendikspor, Sakaryaspor deplasmanında son anlarda açıldı!

19.02.2026 22:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Pendikspor, Sakaryaspor deplasmanında son anlarda açıldı!

Pendikspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig 26. hafta maçında Pendikspor deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 90+6'da Mallik Wilks kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor 45 puana yükselirken, Sakaryaspor 24 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Pendikspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sakaryaspor ise Sivasspor'a konuk olacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Harun Reşit Güngör

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Arif Kocaman, Mete Kaan Demir, Vukovic, Fofana (Dk. 46 Soro), Ruan (Dk. 80 Haydar Karataş), Owusu (Dk. 58 Serkan Emrecan Terzi), Pena (Dk. 73 Mirza Cihan), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 58 Melih Bostan)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Adnan Uğur), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeirra (Dk. 73 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Wilks, Bekir Karadeniz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 90 Berkay Sülüngöz)

Goller: Dk. 86 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Wilks (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Bekaroğlu, Dk. 66 Pena, Dk. 84 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 84 Vukovic (Sakaryaspor), Dk. 21 Sequeirra, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 80 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #sakaryaspor #Pendikspor

İlgili Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik sınav: Fenerbahçe Nottingham Forest karşısında zafer peşinde!
UEFA Avrupa Ligi'nde kritik sınav: Fenerbahçe Nottingham Forest karşısında zafer peşinde! Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk edecek.
Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında turu zora soktu! Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest
Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında turu zora soktu! Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda çeyrek finalde!
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'nda çeyrek finalde! Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında karşılaştığı Orion Stars'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.