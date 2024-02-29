Pendikspor, Ivo Viera ile yollarını ayırdı!
Süper Lig ekibi Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi resmen sona erdi. Kulüp yaptığı açıklamayla Portekizli hocayla yolları ayırdığını resmen duyurdu.
Pendikspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
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