Pendikspor, Ivo Viera ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekibi Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:30
Pendikspor, Ivo Viera ile yollarını ayırdı!
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Süper Lig ekibi Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi resmen sona erdi. Kulüp yaptığı açıklamayla Portekizli hocayla yolları ayırdığını resmen duyurdu.

Pendikspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. 

Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."


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