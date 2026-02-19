UEFA Avrupa Ligi'nde kritik sınav: Fenerbahçe Nottingham Forest karşısında zafer peşinde!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçına çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek. Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 102 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 102 maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, bu kulvardaki 102 maçta 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 146 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 103 gol gördü.

"2" NUMARALI KUPADA 157. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 156 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 48 maçı kaybetti, 41 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 218 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 194 gol gördü.

FENERBAHÇE, KADIKÖY PERFORMANSINA GÜVENİYOR

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geride kalan 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

Fenerbahçe bu sezon da lig aşamasını geçerek son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.