Pendikspor yeni teknik direktörünü açıkladı!

Pendikspor, Ivo Vieira'dan boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 17:09
Pendikspor yeni teknik direktörünü açıkladı!
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Pendikspor, Ivo Vieira'dan boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.


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