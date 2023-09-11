Pendikspor yeni transferi Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdı!
Süper Lig ekibi Pendikspor, takıma yeni katılan Yunan futbolcu Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, 35 yaşındaki Yunan defans oyuncusu Georgios Tzavellas ile yollarını ayırdığını duyurdu
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Georgios Tzavellas ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Georgios Tzavellas'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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