Pendikspor'dan hakem isyanı: 'Emeğimiz çalındı'
Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Pendikspor Yardımcı Antrenörü Eren Şafak, Fenerbahçe maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
Maça iyi başladıklarını söyleyen Şafak, "Oynadığımız oyundan son derece memnunuz. İlk yarıda hafta için yaptığımız çalışmaları sahada gördük. İkinci yarıda hakem kararları ile takım yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Topu tutamamaya başladık ve çekilmeye başladık" dedi.
"EMEĞİMİZ ÇALINDI!"
Hakem kararlarına yoğun eleştiride bulunan Şafak, "Hakemle ilgili çok sıkıntı var bugün. Bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Welinton'un kırmızı kartı olacak iş değil! Herkesin burada emeği var. Fenerbahçeli oyuncular hakemi baskı altına alıyor, Mert Hakan'ın 3 tane sarı kart görmesi lazımdı bugün. Bizim emeğimiz çalınıyor burada. 4. hakeme söylüyoruz, 'Ben ne yapabilirim?' diyor. Emeğimiz çalınıyor gerçekten. Çok üzgünüz. İki tane kırmızı kart gördük, çok dar bir kadromuz var ama hakem arkadaşımız bunu düşünmüyor. İnanıyorum ki ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.
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