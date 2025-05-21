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Pep Guardiola'dan yönetime ültimatom: 'Eğer bu olmazsa...'

Pep Guardiola'dan yönetime ültimatom: 'Eğer bu olmazsa...'

21.05.2025 13:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Pep Guardiola'dan yönetime ültimatom: 'Eğer bu olmazsa...'

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, gelecek sezona dair açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, eğer isteği gerçekleşmezse takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Başarılı teknik direktör, "Yönetime gelecek sezon geniş bir kadro istemediğimi söyledim. 5-6 oyuncuyu tribüne göndermek istemiyorum. Eğer bu sağlanmazsa Manchester City'de kalmam" ifadelerini kullandı.

"GELECEK SEZON BÖYLE OLAMAZ"

Sözlerine devam eden Guardiola, "Oyuncuları tribüne gönderip oynatmamak benim ruhuma aykırı. Bu sezon bu durum oluştu çünkü sakat oyuncularımız vardı ve dört oyuncu daha aldık. Ama oyuncularımız artık geri döndü. Gelecek sezon böyle olamaz" sözlerini sarf etti.

Guardiola, son olarak, "Bir menajer olarak 24 oyuncu ile antrenman yapamam. Seçim yaptığımda 5-6 oyuncu Manchester'da kalıyor ve oynamıyor. Gelecek sezon bu olmayacak. Kulübe bunu istemediğimi söyledim" diye konuştu.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City'de yaz transfer döneminde kadroda önemli değişikliklerin olması bekleniyor.

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