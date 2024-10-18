Pep Guardiola'dan ayrılık açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geleceği için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola'dan ayrılık açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:55

Pep Guardiola, Manchester City'deki geleceği için konuştu. 

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Manchester City'de geleceğimi belirleyecek faktör hava! Artık değişmesini bekliyorum, değiştikten sonra kararımı vereceğim(gülerek)" dedi.

Ayrılık ile ilgili açıklamalarını sürdüren Guardiola, "Dürüst olmak gerekirse yönetim bana yeni sözleşme konusunda baskı yapmadı. Bir gün ayrılırsam eminim ki yerime birini düşünmüşlerdir" açıklamasını yaptı.


Etiketler: #pep guardiola #Manchester City #ayrılık

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