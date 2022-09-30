Pep Guardiola'dan Cristiano Ronaldo'ya destek: O, en iyisi!

30 Eylül 2022 Cuma, 18:06

İngiltere Premier Lig'de Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Guardiola, Cassano'nun "Artık bırakması için zaman geldi" dediği Ronaldo'ya destek verdi.

"MESSI'YLE BİRLİKTE EN İYİSİ"

Guardiola yaptığı açıklamada; "O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi. Bu iki adamın yaptıklarını, bir daha göremeyeceğiz. Onu izlemenin bir zevk olduğunu söylemekten kaçınmayacağım" dedi.

Tecrübeli teknik direktör, Manchester United'la oynayacakları maç için de; "Cristiano'yu ceza sahasından uzak tutmak için gücümüzü kullanmalıyız. Çünkü oraya gelirse, durdurulmaz oluyor. Deplasmanda 1-0 önde olduğumuz maçta neredeyse hiç topa dokunmamıştı. Bir şans yakaldı ve Ederson inanılmaz bir kurtarış yaptı. Topa dokunmamıştı ama neredeyse gol atıyordu. Sahip olduğu nitelik ve yetenek budur" sözlerini sarf etti.