Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan'ın eşine esprili yanıt: İlkay 1 dakika bile oynamayacak

08 Ekim 2022 Cumartesi, 17:40

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Manchester'daki yemekler hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

"HER YERDE KORKUNÇ YİYECEKLER VAR"

Sara Arfaoui, Manchester'daki favori restoranlarını soran bir takipçisine verdiği yanıtta, "Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var. Her şey donmuş. Belki Londra’da olabilir ama Manchester’da hiçbir şey yok" ifadelerine yer verdi.

"İLKAY ARTIK BİR DAKİKA BİLE OYNAYAMAYACAK"

Sara'nın açıklamaları ve gelen tepkiler Manchester'da bir Tapas restoranın ortağı olan Guardiola'ya da soruldu. İngiliz basınında yer alan habere göre basın toplantısında konuşan Guardiola, tepkileri ciddiye almadı ve "İlkay artık sezonun geri kalanında bir dakika bile oynayamayacak!" diyerek güldü. Manchester City'nin patronu sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki Sara ve İlkay'ı güzel yemek yiyebilecekleri TAST'a davet edeceğim."







