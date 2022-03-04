Pep Guardiola'dan 'yakın arkadaş' sorusuna 'Domenec Torrent' cevabı

04 Mart 2022 Cuma, 11:43

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Domenec Torrent ile ilgili konuştu.

Torrent, Guardiola için "Pep ile çok yakın bir ilişkim var. Yakın dostlarız ama o benim için aynı şeyi söyler mi bilmem" şeklinde konuşmuştu.

Galatasaraylı teknik direktörden bir gün sonra röportaj veren ve "Menajerler arasındaki en yakın arkadaşın kim?" sorusunu yanıtlayan Guardiola, "Birkaç tane var. Şu an Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Domenec Torrent, Mikel Arteta... Umarım onlar da beni arkadaşları olarak görüyorlardır" ifadelerini kullandı.

"İLKAY GÜNDOĞAN'A BENZİYORDUM"

Manchester Cityli futbolcular arasından İlkay Gündoğan'ın menajer olabileceğini vurgulayan Guardiola, "Orta saha oyuncularının ihtimali daha yüksek. İlkay Gündoğan olabilir. Futbolcuyken İlkay Gündoğan'a benziyordum. Bence orta saha oyuncularından çok iyi teknik direktör oluyor. Çünkü sahayı daha bütün düşünüyorlar. Sadece 'ben, ben, ben' demiyorlar" dedi.



