Pepe için yeniden Türkiye iddiası!
Porto ile sözleşmesi sona eren 41 yaşındaki Pepe'ye, Türkiye'den ilgi olduğu iddia edildi.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Pepe, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Porto'dan ayrılma kararı aldı.
A Bola'da yer alan habere göre; vatandaşı Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr, 41 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Arabistan ekibinin, tecrübeli stopere teklif yaptığı ve temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
TÜRKİYE'DEN DE TALİPLERİ VAR
Pepe ile Al-Nassr'ın yanı sıra Türkiye, Katar ve Brezilya'dan da ilginin olduğu ifade edildi.
GELECEĞİYLE İLGİLİ KARAR VERECEK
41 yaşındaki oyuncunun futbola devam etmek istediği ve geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vereceği kaydedildi.
Real Madrid, Beşiktaş, Porto formaları giyen Pepe, kariyeri boyunca 737 maça çıktı ve 42 gol, 36 asistlik performans sergiledi.
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